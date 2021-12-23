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Общество23 декабря 2021 8:54

ТРК «7 звезд» заплатит более 100 тысяч рублей за падение глыбы льда на авто волгоградки

Женщине пришлось судиться, чтобы взыскать с торгового центра полную сумму ущерба
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
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Возвращать деньги за ремонт покореженной иномарки пришлось через суд.

Возвращать деньги за ремонт покореженной иномарки пришлось через суд.

Фото: Андрей МИРЕЙКО

В январе 2021 года на иномарку жительницы Волгограда Екатерины З. с крыши ТРК «7 звезд» обрушилась глыба снега и льда. Peugeot 308 получил значительные повреждения - разбито лобовое стекло, на крыше образовалась огромная вмятина с заломами, покорежило стойки. Ремонт эксперты оценили в 85 тысяч рублей. Однако торговый центр возместил менее половины суммы ущерба. Спустя почти год суд взыскал в пользу волгоградки еще более 64 тысяч рублей, сообщила «КП-Волгоград» руководитель Объединенной пресс-службы судов региона Екатерина Вальковская.

- Решением Тракторозаводского районного суда Волгограда с ООО «Багарта» в пользу Екатерины З. взысканы 48 тысяч рублей - в счет возмещения материального ущерба, 4 875 рублей - расходы по хранению автомобиля, - рассказала Екатерина Вальковская.

Плюс к этому фирма возместит 10 тысяч рублей за услуги адвоката, вернет 1793 рубля оплаченной пошлины и 211 рублей за почтовые расходы. Еще 41 тысячу рублей волгоградка получила от владельца здания ТРК «7 звезд» ООО «Багарта» до суда - 37 тысяч на ремонт плюс 4 тысячи за проведение экспертизы.

Компания пыталась обжаловать решение суда, но Волгоградский областной суд не нашел для этого оснований.