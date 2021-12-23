Представители двух волгоградских СМИ примут участие в большой пресс-конференции Владимира Путина 23 декабря

Пресс-конференция Владимира Путина начнется в 12.00 Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Президент России Владимир Путин 23 декабря в 12.00 проведет большую пресс-конференцию. Общение главы государства с журналистами пройдет в очном формате в Москве. В пресс-конференции примут участие представители двух волгоградских СМИ. Как сообщает «КП-Волгоград» со ссылкой на опубликованный список аккредитованных журналистов на сайте Кремля, Волгоград представят директор «РИАЦ» Сергей Басалаев, а также генеральный директор издательского дома «Волгоградская правда» Екатерина Голод и фотограф издания Сергей Григоренко.

Всего на пресс-конференцию Владимира Путина, которая пройдет в 17-й раз, аккредитации получили 507 представителей СМИ со всей России.

В последний раз волгоградским журналистам удалось задать вопрос главе государства на пресс-конференции в 2018 году. Директор МАУ «Информационное агентство Волгограда» Евгений Князев поинтересовался судьбой Качинского училища.