В Урюпинске из-за коммунальной аварии жители остались без тепла

Сотрудники «Водоканала» устраняют последствия порыва. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В четверг, 23 декабря, в Урюпинске Волгоградской области на городском водоводе случился порыв. В настоящий момент МУП «Водоканал» устраняет последствия коммунальной аварии. Из 18 котельных работают 14, остальные вышли из строя. Часть жителей остаются без тепла в крайне холодный день – ночью в регионе до -27 мороза.

- «Водоканал» в оперативном режиме принимает все возможные меры для устранения аварии в ближайшие часы, - сообщили «КП-Волгоград» в коммунальном предприятии.

Тех, кто остался без тепла, временно разместили в гостинице «Урюпинск» на время ремонта. В связи с аварией в Урюпинском районе с сегодняшнего дня ввели режим повышенной готовности функционирования единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.