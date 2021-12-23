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Общество23 декабря 2021 7:24

Волжанин едва не лишился квартиры из-за утерянного в ЖЭУ ордера

Горсуд восстановил права на спорное жилье
Юлия Данильченко
Юлия Данильченко
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Горсуд восстановил права на спорное жилье

Горсуд восстановил права на спорное жилье

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Волжский горсуд восстановил жилищные права Александра Д., который едва не лишился квартиры из-за утерянного в ЖЭУ ордера. Отец истца получил имущество в пользование еще в 1977 году, куда прописал и сына. Спустя двадцать лет мужчина квартиросъемщик умер. Александр переоформил лицевой счет спорной квартиры на себя, но вскоре оказалось – ордер утерян. И ему отказали. Волжанин обратился в суд.

- Суд пришёл к выводу, что отсутствие ордера само по себе не может служить препятствием к реализации жилищных прав истца, Отказ в передаче в пользование истцу занимаемой квартиры нарушает их, - сообщили «КП-Волгоград» в пресс-службе суда.

Волжский горсуд защитил права мужчины на соцнайм, облсуд также поддержал это решение.