Волжанин едва не лишился квартиры из-за утерянного в ЖЭУ ордера

Горсуд восстановил права на спорное жилье Фото: Алексей БУЛАТОВ

Волжский горсуд восстановил жилищные права Александра Д., который едва не лишился квартиры из-за утерянного в ЖЭУ ордера. Отец истца получил имущество в пользование еще в 1977 году, куда прописал и сына. Спустя двадцать лет мужчина квартиросъемщик умер. Александр переоформил лицевой счет спорной квартиры на себя, но вскоре оказалось – ордер утерян. И ему отказали. Волжанин обратился в суд.

- Суд пришёл к выводу, что отсутствие ордера само по себе не может служить препятствием к реализации жилищных прав истца, Отказ в передаче в пользование истцу занимаемой квартиры нарушает их, - сообщили «КП-Волгоград» в пресс-службе суда.

Волжский горсуд защитил права мужчины на соцнайм, облсуд также поддержал это решение.