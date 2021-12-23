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Происшествия23 декабря 2021 7:18

В Волгограде при столкновении двух легковушек пострадали два человека, в том числе ребенок

Авария произошла в Тракторозаводском районе
Эдуард Пальгунов
Эдуард Пальгунов
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Женщину и ребенка увезли в больницу

Женщину и ребенка увезли в больницу

Фото: Эдуард Пальгунов

Накануне днем, 22 декабря, в Тракторозаводском районе Волгограда в аварии пострадали 2 человека, в том числе ребенок. В 16.54 на проспекте Ленина при повороте налево на улицу Дегтярева 37-летний водитель на «Ладе Гранта» не уступил дорогу машине «ВАЗ-2109» под управлением 45-летнего мужчины. Об этом «КП-Волгоград» рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области. «Девятка» ехала по проспекту во встречном направлении. Столкновения избежать не удалось.

В результате происшествия пострадали 2 пассажира «ВАЗ-2109». Госпитализировали 47-летнюю женщину и 5-летний ребенок.