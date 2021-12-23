Партию безакцизных сигарет изъяли со склада в Волгограде

Юрлицо оштрафовали на 100 тысяч рублей. Фото: Олег Укладов

В Волгограде сотрудники регионального Роспотребнадзора обнаружили на складе, где хранились перевозимые АО «ДПД РУС» товары, обнаружили крупную партию безакцизных сигарет иностранного производства. Об этом «КП-Волгоград» сообщили в пресс-службе ведомства.

- В ходе выяснения обстоятельств установлено, что данная продукция была принята сотрудниками АО «ДПД РУС» в Пятигорске от физического лица для её дальнейшей транспортировки и передачи получателю, - сообщили в Роспотребнадзоре.

Товары конфисковали, на перевозчика продукции возбудили административное дело. Суд уже вынес решение – штраф в размере 100 тысяч рублей.