В больницах остаются трое пострадавших волгоградцев в ДТП с автобусом в Саратове

Всего в ДТП травмы получили 8 пассажиров автобуса Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В больницах Саратова остаются 3 человека, которые пострадали в Саратове в ДТП с автобусом из Волгоградской области. Состояние двоих из них оценивается как удовлетворительное. Один пациент – 23-летний молодой человек – по-прежнему находится в тяжелом состоянии, рассказали «КП-Волгоград» в комитете здравоохранения Волгоградской области. Накануне из больницы был выписан 32-летний волгоградец, ранее лечение в стационаре завершил 31-летний мужчина.

Всего в больницах Саратова после аварии оказались 8 человек. 22-летний парень отказался от госпитализации, 19-летнюю девушку и 31-летнего мужчину перевели на амбулаторное лечение.

Напомним, 18 декабря рейсовый автобус «Жирновск – Саратов» слетел с дороги, снес забор и во дворе многоэтажки на улице Новоузенской врезался в припаркованные машины. В автобусе находились 19 человек, пострадали 8 из них.