Убивший волгоградца из-за ссоры в родительском чате Арсен Мелконян просился под домашний арест

Фото: Объединенная пресс-служба судов Волгоградской области Фото: Эдуард Пальгунов

Убивший прилюдно волгоградского риелтора из-за ссоры в родительском чате Арсен Мелконян продолжает находиться в СИЗО. Волгоградский областной суд 22 декабря рассмотрел апелляцию защитника на постановление о продлении меры пресечения. Адвокат надеялся на перевод подзащитного под домашний арест. Во время заседания Арсен Мелконян поддержал доводы жалобы, просил отпустить освободить его из СИЗО, пояснив, что не собирается скрываться. Об этом рассказали «КП-Волгоград» в объединенной пресс-службе судов Волгоградской области.

7 декабря Центральный районный суд продлил Мелконяну меру пресечения в виде заключения под стражей до 11 апреля. Волгоградский областной суд не нашел оснований для изменения или отмены этого решения. Апелляционная жалоба адвоката осталась без удовлетворения.

Напомним, волгоградский риелтор Роман Гребенюк поссорился в родительском чате с Анной Мелконян - мамой одноклассницы своей дочери. Конфликт случился во время обсуждения срока сдачи домашнего задания по русскому языку. Женщине не понравился грубый тон риелтора, на что она пожаловалась своему брату Арсену Мелконяну. Ее родственник начал названивать волгоградцу, угрожая и требуя встретиться, на это Роман отвечал отказами. Однако Арсен Мелконян вместе с супругом Анны Арманом Смбатяном нашли риелтора в здании банка в центре Волгограда. Вечером 23 октября 2020 года на глазах посетителей Арсен Мелконян избил Романа Гребенюка и продолжал его оскорблять, когда мужчина уже лежал на полу без сознания, истекая кровью. Волгоградцу пришли на помощь очевидцы случившегося, скорая помощь с пробитой головой увезла его в больницу. Роман скончался в реанимации спустя неделю, 1 ноября, не приходя в сознание.

Судебный процесс продолжается. Фигурантами уголовного дела являются Арсен Мелконян, Анна Мелконян и Арман Смбатян. Мужчины находятся в СИЗО, женщина – под домашним арестом.