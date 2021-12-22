В Волгограде появился ещё один сервис доставки

Хорошая новость для тех, кто уже оценил все прелести онлайн-покупок - в Волгограде появился еще один сервис доставки еды и других товаров на дом. Наряду со Сбермаркетом, Самокатом, ЯндексМаркетом, в городе-герое начал работу сервис быстрой доставки Ozon Express.

Принцип работы будет такой же, как и у других сервисов. Покупатель сможет заказать продукты, повседневные товары, электронику и уже через час открыть дверь курьеру - он поднимет все товары в квартиру, даже если нет лифта.

- Ассортимент сервиса в городе насчитывает порядка 15 тысяч товарных наименований — от свежих продуктов, бакалеи и товаров повседневного спроса до товаров для детей, одежды и электроники, - рассказали «КП-Волгоград» в Ozon Express.

В городе уже работает склад на Землячке, где собираются онлайн-заказы. За час нужные товары привезут жителям северных районов и Ворошиловского, а также Городища, Орловки, Краснослободска. Дольше часа придется ждать жителям Советского, Красноармейского районов, Ерзовки и Волжского.

- В дальнейших планах — открытие второго даркстора в начале 2022 года, после чего доставкой в течение часа будет покрыт весь город и близлежащие населенные пункты, - отметили в организации.

Отметим, что благодаря новому сервису более 130 волгоградцев получат работу.