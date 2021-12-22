Волгоградца оштрафовали на 2,4 млн рублей за оформление псевдоинвалидности Фото: Алексей БУЛАТОВ

Красноармейский райсуд Волгограда оштрафовал 48-летнего мужчину на 2,4 миллиона рублей за попытку купить справку об инвалидности. Как рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе областной прокуратуры, в феврале 2019 года мужчина обратился к знакомой с просьбой договориться с сотрудниками ФКУ «Главное бюро медико-социальной экспертизы» помочь ему с получением документа.

- В этих целях псевдоинвалид передал посреднику 550 тысяч, якобы предназначенных для последующей передачи в качестве взятки сотрудникам бюро МСЭ. Однако женщина распорядилась полученными деньгами по своему усмотрению, не приняв меры к исполнению обещанного, - рассказали в надзорном ведомстве.

В итоге волгоградец признал вину в преступлении. Его оштрафовали. А подставившую его знакомую осудили на 3,8 года условно.