Волгоград
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Волгоград
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Волгоград
-12°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество22 декабря 2021 13:03

23 декабря в Волгоградской области ожидаются морозы до -27 градусов

Ночные температуры опустятся до экстремальных показателей
Юлия Данильченко
Юлия Данильченко
КомментироватьОставить комментарий(0)
В Волгоградской области ожидаются морозы до -27 градусов

В Волгоградской области ожидаются морозы до -27 градусов

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Синоптики обещают 23 декабря резкое снижение температур до -27 градусов в Волгоградской области. Как сообщили «КП-Волгоград» в Гидрометцентре, экстремальные показатели ожидаются ночью в четверг. Это касается северных районов. На территории региона в среду в темное время суток будет -17...-22º, днем -10...-15º, в отдельных южных районах до -7º. Ветер 13-18 м/с.

В Волгограде 23 декабря выпадет снег. Температура воздуха ночью -14...-16º, днем -9...-11. Ветер западный и не сильный – до 5-10 м/с.

Дорожные службы в усиленном режиме обрабатывают трассы, а коммунальные – дворы. Автомобилистов просят соблюдать ПДД.