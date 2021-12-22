23 декабря в Волгоградской области ожидаются морозы до -27 градусов

В Волгоградской области ожидаются морозы до -27 градусов Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Синоптики обещают 23 декабря резкое снижение температур до -27 градусов в Волгоградской области. Как сообщили «КП-Волгоград» в Гидрометцентре, экстремальные показатели ожидаются ночью в четверг. Это касается северных районов. На территории региона в среду в темное время суток будет -17...-22º, днем -10...-15º, в отдельных южных районах до -7º. Ветер 13-18 м/с.

В Волгограде 23 декабря выпадет снег. Температура воздуха ночью -14...-16º, днем -9...-11. Ветер западный и не сильный – до 5-10 м/с.

Дорожные службы в усиленном режиме обрабатывают трассы, а коммунальные – дворы. Автомобилистов просят соблюдать ПДД.