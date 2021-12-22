Центробанк объяснил, почему в Волгоградской области овощи за год подорожали на 27%

Овощи за год подорожали заметнее всего. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Всего за год цены на плодоовощную продукцию в Волгоградской области резко подскочили – более чем на 27%. Это самое заметное подорожание в регионе. В целом по подсчетам Центробанка РФ годовая инфляция в Волгоградской области в ноябре 2021 года составила 7,95%. Эта цифра немного больше, чем в октябре. В Волгоградском отделении Банка России, опираясь на цифры Росстата, объяснили, с чем связан рост цен на отдельные товары и услуги.

В целом цены на продукты в ноябре этого года выросли по сравнению с аналогичным месяцем прошлого на 12,03%. Главная причина, по мнению Центробанка, связана с динамикой мировых цен, из-за которой подорожало зерно. Из-за этого повысились издержки у производителей и именно с этим связывают рост цен на хлебобулочные изделия, макароны, крупы. И это же, в конечном счете, привело к подорожанию мяса, так как зерно - важная составляющая комбикорма для животных.

подорожало по этой причине не только мясо, но и сардельки, сосиски и прочая продукция. Помимо цен на зерно, на стоимость свинины повлияли и карантинные меры из-за африканской чумы.

А вот капуста, картошка, свекла подорожали из-за неурожая в ряде регионов Центра и Юга России, что привело к большому спросу на волгоградскую продукцию. Есть и другие причины – рост затрат на оплату труда работников (из-за пандемии овощеводы не могли привлекать к этому мигрантов). Рост помидоров и овощей в ноябре замедлился, но по причине того, что цены на наих заметно выросли в предыдущем месяце.

При этом дешевеют лимоны и апельсины – благодаря увеличению импортных поставок. Удается сдерживать цены на подсолнечное масло. Причины тому как меры таможенно-тарифного регулирования, так и хороший урожай подсолнечника. В этом году в регионе собрали около 1,3 млн тонн маслосемян.

Непродовольственные товары в ноябре дорожали из-за увлечения транспортных расходов, повышения цен на нефть. Из-за ослабления спроса не так стремительно стали дорожать легковые автомобили и моющие и чистящие средства.