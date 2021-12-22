В Волгоградской области массово задерживают пьяных таксистов. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Регулярно в Волгоградской области сотрудники ДПС задерживают пьяных водителей, в том числе таксистов. Только с 20 по 22 декабря инспекторы остановили трех нетрезвых мужчин, которые оказывали услуги по перевозке пассажиров.

Как сообщили «КП-Волгоград» в пресс-службе регионального Главка МВД, два административных материала составили на мужчин 47 и 32 лет в понедельник. Одно остановили в Дзержинском районе на машине «Саб - 111». Водитель согласился на освидетельствование и оказался пьян. Второй подшофе возил пассажиров на «Хендэ». Третьего поймали в ночь на среду. 29-летний мужчина за рулем «Рено Логана» попался в Кировском районе. Он отказался сдать тест, на него составили протокол.

Каждому нарушителю грозит лишение прав на два года и штрафы в размере 30 тысяч рублей. В Главке добавили, что перед новогодними праздниками и во время ГИБДД усилят проверки водителей на опьянения. Особое внимание уделят таксистам, перевозчикам.