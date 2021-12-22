В Волгоградской области пункты вакцинации будут работать в праздничные дни Фото: Алексей БУЛАТОВ

Более 1,3 миллиона жителей Волгоградской области прошли полную вакцинацию от коронавирусной инфекции. Коллективный иммунитет в регионе пока 57% из необходимых 80%. Для тех, кто еще не успел привиться, ждет второй компонент или готов к ревакцинации, хорошие новости – прививочные пункты будут работать в праздничные дни (кроме 1 января). Об этом «КП-Волгоград» сообщили в пресс-службе облздрава.

Свои пожелания волгоградцам озвучил Дедушка Мороз:

- Друзья! Я получаю тысячи писем с одним желанием – победить пандемию и забыть ковид. Я очень хочу это исправить, но без вашей помощи мне не справиться. Успейте сходить в прививочный пункт и сделать првивку, - призвал волгоградцев Дедушка Мороз. – Кто не успел до Нового года – приходите в праздничные дни. Пункты вакцинации будут работать во все дни, кроме 1 января.