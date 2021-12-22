Волгоградцу грозит реальный срок за ложный донос на полицейского

Следком возбудил уголовное дело. Фото: Юрий ЗОЛОТАРЕВ

25-летний житель поселка Елань Волгоградской области стал фигурантом уголовного дела за ложный донос на полицейского. Как сообщили «КП-Волгоград» в пресс-службе СУ СКР по региону, в сентябре 2021 года мужчина сел за руль пьяным. Его остановил сотрудник правоохранительных органов и предложил пройти освидетельствование. Тот отказался. Впоследствии у водителя отобрали права и оштрафовали. Это очень возмутило автомобилиста, он посчитал такое решение несправедливым и решил наказать полицейского.

- В ноябре 2021 года он направился в правоохранительные органы, где сообщил заведомо ложные сведения о якобы нанесенных ему сотрудником полиции телесных повреждений при задержании его транспортного средства, - сообщили в следкоме.

Однако проверка показала, что все это фигурант выдумал. Были видеозаписи, а также аудио. После этого признался – из-за злости соврал. Вину подозреваемый признал, расследование продолжается.