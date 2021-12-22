Самой молодой жертве 44 года: COVID-19 убил 25 волгоградцев

За сутки ковид убил 25 человек. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Волгоградской области второй день отмечается снижение смертности. После того, как ежесуточная цифра погибших приближалась к 40, 25 смертей – это уже гораздо меньше. К сожалению, совсем победить ковид и не терять родных и близких волгоградцы смогут еще не скоро. Оперативный штаб Волгоградской области сообщил, сколь лет было умершим от новой коронавирусной инфекции, попавшим в сводки 22 декабря.

Умерли от коронавируса 13 жителей Волгограда, один житель Волжского, сразу четыре человека из Камышина, по двое пациентов их Дубовского, Жирновского района и по одному из Еланского, Иловлинского и Серафимовичского районов. Женщин в списке в три раза больше, чем мужчин. Самой молодой из них было 44 года. Всего за сутки мы потеряли 19 женщин, самой старшей из них 92. Также не справились с болезнью 6 мужчин от 53 до 83 лет.