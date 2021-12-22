«Я органически не перевариваю неуважительное отношение к футболу»: Дмитрий Хохлов откровенно высказался о работе в «Роторе»

Дмитрий Хохлов отметил, что потерял контакт с некоторыми футболистами. Фото: СК "Ротор".

Бывший главный тренер «Ротора» Дмитрий Хохлов негативно высказался о работе в волгоградском клубе. Он отметил, что хочет забыть то время, которое он провел с сине-голубыми. Многие моменты, о которых он договаривался с клубом перед подписанием контракта, выполнены не были. В интервью сайту Матч ТВ Дмитрий Хохлов также рассказал, что с некоторыми футболистами «Ротора» просто прекратилась связь.

- С некоторыми, да, контакт был потерян. Но всегда говорил и повторю еще раз: я органически не перевариваю неуважительное отношение к футболу. Начиная с тренировочных занятий, заканчивая самой игрой, - приводит слова бывшего главного тренера «Ротора» Дмитрий Хохлов.

Еще специалист намекнул на странные результаты команды с аутсайдерами Футбольной национальной лиги. С лидерами «Ротор» играл достойно, а в дуэлях с представителями нижней части таблицы следовали поражения.

- Мы практически со всеми лидерами сыграли хорошо - либо выиграли, либо вничью. Победили «Ахмат» в Кубке России. Но всем аутсайдерам на тот момент мы проиграли. Наверное, это не просто так.

Напомним, «Ротор» уволил Дмитрий Хохлова с поста главного тренера за 2 тура до окончания осенней части первенства ФНЛ. В итоге на зиму сине-голубые ушли в зоне вылета на 17-м месте с 24-мя очками в активе. С января главным тренером волгоградской команды будет работать Артем Куликов.