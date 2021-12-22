Роспотребнадзор советует волгоградцам не подпускать Деда Мороза ближе чем на полтора метра

По мнению специалистов Роспотребнадзора, Снегурочке тоже следовало бы надеть перчатки или варежки. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Маленьким детям сложно что-то объяснить про пандемию и ограничения, когда приближается Новый Год и все так ждут Деда Мороза. Если взрослым корпоративы и новогодние вечеринки запретили законодательно, то в случае приглашения Снегурочки и сказочного Деда домой Роспотребнадзор имеет право обойтись лишь рекомендациями. И накануне волгоградское управление санитарного ведомства опубликовало советы, как выбирать и принимать у себя дома аниматоров. Главное правило – не пускать домой сказочных героев без маски и перчаток (рукавицы тоже подойдут) и не подпускать Деда к ребенку ближе чем на полтора метра.

Кроме того, чтобы не быть обманутыми, лучше выбирать героев в проверенной компании или искать через знакомых, которые уже пользовались такими услугами. С аниматорами следует заключить договор (внимательно подумайте над всеми пунктами и непредвиденными ситуациями). Только в этом случае вы потом сможете требовать деньги за некачественно оказанные услуги.