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Общество22 декабря 2021 9:29

Роспотребнадзор советует волгоградцам не подпускать Деда Мороза ближе чем на полтора метра

В ведомстве рассказали, как в условиях пандемии принимать дома сказочных героев
Екатерина СИМОХИНА
Екатерина СИМОХИНА
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По мнению специалистов Роспотребнадзора, Снегурочке тоже следовало бы надеть перчатки или варежки.

По мнению специалистов Роспотребнадзора, Снегурочке тоже следовало бы надеть перчатки или варежки.

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Маленьким детям сложно что-то объяснить про пандемию и ограничения, когда приближается Новый Год и все так ждут Деда Мороза. Если взрослым корпоративы и новогодние вечеринки запретили законодательно, то в случае приглашения Снегурочки и сказочного Деда домой Роспотребнадзор имеет право обойтись лишь рекомендациями. И накануне волгоградское управление санитарного ведомства опубликовало советы, как выбирать и принимать у себя дома аниматоров. Главное правило – не пускать домой сказочных героев без маски и перчаток (рукавицы тоже подойдут) и не подпускать Деда к ребенку ближе чем на полтора метра.

Кроме того, чтобы не быть обманутыми, лучше выбирать героев в проверенной компании или искать через знакомых, которые уже пользовались такими услугами. С аниматорами следует заключить договор (внимательно подумайте над всеми пунктами и непредвиденными ситуациями). Только в этом случае вы потом сможете требовать деньги за некачественно оказанные услуги.