В волгоградском облздраве рассказали, когда начнут прививать детей от COVID-19

Также стали известны условия иммунизации несовершеннолетних в возрасте от 12 до 17 лет. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Теперь вакцинация от COVID-19 официально внесена в Национальный календарь профилактических прививок. Иммунизировать от вируса будут и детей в возрасте от 12 до 17 лет. О том, как это будет происходить, «КП-Волгоград» рассказали в пресс-службе облздрава.

- Вакцинация подростков будет проходить добровольно при наличии письменного заявления одного из родителей или иного законного представителя, - сообщили в комитете здравоохранения Волгоградской области.

Приоритетность вакцинации разбита на три группы. Первая достаточно широкая: это люди старше 60 лет, с хроническими заболеваниями, медработники и другие. Второй уровень – сотрудники сфер услуг, военные, полицейские, работники транспорта и энергетики. Дети относятся к третьей группе.

Отмечается, что прививать подростков в обязательном порядке никто не будет. Для этого родителю необходимо подписать информационное согласие. В России есть одна вакцина для детей «Спутник М». в Волгоградской области ее пока нет.

- На сегодняшний регион ожидает поставки вакцины. Информация о старте вакцинации детей будет анонсирована дополнительно. Вакцинация будет носить добровольный характер.