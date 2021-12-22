Волгоградцы получат проиндексированную пенсию до Нового года

Жить на эти деньги придется до начала февраля следующего года. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Волгоградцы получат пенсионные выплаты еще до Нового года. Переводить деньги вместо начала января будут уже 28 декабря. Это касается и других социальных выплат. Об этом сообщает Отделение ПФР по Волгоградской области.

Деньги переведут уже с учетом индексации. На ранее получение денег следует рассчитывать тем, кому деньги приходят на счет в банке. Они могут проверять баланс 28 декабря. Главное, не потратить все деньги на праздничное застолье, следующая пенсия придет уже только в феврале. Те же получатели пенсий и выплат, которым деньги приносит почтальон, придется потерпеть до начала января. Разносить пенсии Почта России будет начиная с 3 января 2022.