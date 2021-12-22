Волгоград
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Волгоград
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Волгоград
-12°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество22 декабря 2021 8:38

Волгоградцы получат проиндексированную пенсию до Нового года

Тем, кто получает деньги на карточку, пенсия придет 28 декабря
Екатерина СИМОХИНА
Екатерина СИМОХИНА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Жить на эти деньги придется до начала февраля следующего года.

Жить на эти деньги придется до начала февраля следующего года.

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Волгоградцы получат пенсионные выплаты еще до Нового года. Переводить деньги вместо начала января будут уже 28 декабря. Это касается и других социальных выплат. Об этом сообщает Отделение ПФР по Волгоградской области.

Деньги переведут уже с учетом индексации. На ранее получение денег следует рассчитывать тем, кому деньги приходят на счет в банке. Они могут проверять баланс 28 декабря. Главное, не потратить все деньги на праздничное застолье, следующая пенсия придет уже только в феврале. Те же получатели пенсий и выплат, которым деньги приносит почтальон, придется потерпеть до начала января. Разносить пенсии Почта России будет начиная с 3 января 2022.