Власти планируют создать карту жителя Волгоградской области

Для волгоградцев может появиться карта жителя региона Фото: Геннадий БИСЕНОВ

В Волгоградской области может появиться карта жителя региона. Постановлением губернатора была создана рабочая группа, которая проработает вопросы создания и внедрения электронного документа. Как сообщает «КП-Волгоград» со ссылкой на опубликованное постановление, единый инструмент будет использоваться для получения финансовых сервисов, социальных, государственных, муниципальных и иных услуг в электронном формате.

В состав рабочей группы, которая займется обсуждением карты жителя Волгоградской области, вошли 34 чиновника. Среди них первый заместитель губернатора – председатель комитета финансов Александр Дорждеев, который был утвержден руководителем рабочей группы. Его заместителем был определен председатель комитета информационных технологий региона Алексей Кидалов. Также в рабочую группу вошли еще 32 чиновника - руководители и представители комитетов, а также районов Волгоградской области.

При создании карты жителя Волгоградской области будет учитываться опыт других регионов страны, где подобные документы уже действуют.