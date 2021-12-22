Волгоградец получил тюремный срок за поджог бывшей возлюбленной

Фото: Объединенная пресс-служба судов Волгоградской области

Новоаннинский районный суд Волгоградской области вынес приговор 40-летнему местному жителю. Андрей Атарщиков у себя дома поджог свою бывшую возлюбленную, причинив серьезный вред здоровью. В мае 2021 года мужчина и женщина, которые ранее были в отношениях, вместе распивали алкогольные напитки. Во время застолья Атарщиков получил отказ на предложение снова начать встречаться. Тогда мужчина предположил, что женщина является ведьмой, потому что у нее светятся глаза, и решил проверить, горит она или нет, рассказали «КП-Волгоград» в объединенной пресс-службе судов Волгоградской области.

- Он прошел в сарай, взял канистру с бензином, облил им потерпевшую и поджег с помощью зажигалки. Женщина пыталась потушить на себе огонь руками, подсудимый оказывал ей помощь и поливал водой, - отметили в пресс-службе судов.

Мужчина обработал ожоги мазью и уложил женщину в кровать, после чего она уснула. Наутро ей стало хуже, подруга вызвала скорую помощь, которая доставила пострадавшую в ожоговый центр в Волгограде. У пациентки диагностировали ожоги 1-2-3 степени головы, шеи, туловища, рук площадью 32%. Также у нее были ожоговый шок 1-й степени и ожоговая болезнь в стадии токсемии. Атарщиков вину признал частично, в содеянном раскаялся.

Потерпевшей был возмещен материальный ущерб и моральный вред в полном объеме. С учетом этого суд наказал мужчину сроком на 2 года 6 месяцев с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Приговор может быть обжалован.