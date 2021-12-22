На волгоградских трассах пробки из-за ДТП и плохих погодных условий

ГИБДД сообщает о сложных условиях на камышинской трассе. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Обстановка на трассах Волгоградской области 22 декабря очень сложная. Это отмечают и водители, и дорожная полиция. И хотя дорожники бросили все силы на расчистку дорог, сложные участки пока остаются. Утром встали в пробке водители на камышинском направлении. На трассе Волгоград – Сызрань произошло ДТП в левом ряду, из-за чего движение в районе села Белогорки весьма затруднено, здесь большая пробка. В целях предупреждения ДТП волгоградские гаишники обратились к участникам дорожного движения с просьбой соблюдать скоростной режим и дистанцию.

- Сотрудники ГИБДД призывают водителей не совершать необдуманных рискованных маневров, опасных обгонов, в обязательном порядке использовать средства пассивной безопасности (ремень, детские автокресла), - сообщает пресс-служба регионального Главка МВД.

Из-за ДТП на трассе образовалась пробка. Фото: Яндекс.Пробки

Затрудняют движение и снегоуборочные машины, которые сейчас работают на трассах. Будьте внимательны!