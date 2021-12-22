Пассажирский самолет сделал вынужденную посадку в Волгограде

В Волгограде пассажиры пробыли меньше часа Фото: Екатерина СИМОХИНА

Утром 22 декабря в аэропорту Волгограда вынужденную посадку совершил пассажирский самолет, летевший по маршруту Уфа – Ростов-на-Дону. Рейс авиакомпании «Азимут» практически долетел до аэропорта «Платов», но из-за непогоды в Ростовской области приземляться там не стал и ушел на запасной аэродром. В Волгограде лайнер сел в 7.23, рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе Международного аэропорта Волгоград.

В городе-герое пассажиры рейса пробыли не долго. В Ростов самолет «Sukhoi Superjet 100» вылетел в 8.15, где приземлился спустя 40 минут.