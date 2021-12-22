Умер председатель Даниловского райсуда Сергей Семернин

Сергею Валентиновичу было всего 56 лет. Фото: пресс-служба облсуда.

В Волгоградской области скоропостижно умер 56-летний председатель Даниловского районного суда Сергей Семернин. Об этом «КП-Волгоград» сообщили в пресс-службе областного суда.

С юношеского возраста волгоградец работал в совхозе «Белые пруды» Даниловского района - токарем, агрономом, трактористом. После армии устроился в ОВД и был дознавателем. Более двадцати лет назад устроился в районный суд, где занимал разные должности.

- В 2020 году был избран в состав Совета судей Волгоградской области. В ноябре 2021 года за многолетний добросовестный труд Семернин награждён грамотой Совета судей РФ, - сообщили в облсуде.

Внезапная смерть Сергея Валентиновича – невосполнимая потеря для его родных, близких, коллег. «КП-Волгоград» присоединяется к соболезнованиям.