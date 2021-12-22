Волгоградские полицейские вытащили застрявшую в грязи машину с беременной женщиной

Инспекторы ДПС помогли супругам. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Семья из Ольховского района поблагодарила волгоградских полицейских за спасение на дороге: автомобилист вместе с беременной женой застрял на грунтовой дороге. Это произошло 12 декабря. Волгоградец позвонил в экстренные службы – самостоятельно вытащить машину из грязи не удалось. На помощь выехали инспекторы ДПС лейтенанты полиции Вячеслав Авдонин и Александр Быков.

Ситуация действительно оказалась непростой.

- Однако даже с помощью троса вытянуть увязший в грязи автомобиль не удалось. Офицеры организовали прибытие дополнительной техники из соседнего поселка и только лишь с помощью двух автомашин «Нива» полицейские смогли вытянуть застрявший автомобиль, - сообщили «КП-Волгоград» в пресс-службе областного Главка МВД.

Супруги написали благодарственное письмо, сказав спасибо полицейским за отзывчивость, профессионализм.

Напомним, неделю назад 32-летняя беременная женщина из Волгоградской области родила двойню по пути в роддом (подробности).