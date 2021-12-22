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Общество22 декабря 2021 6:19

В Волгограде обработали дороги от снега до часа пик

Коммунальщики обеспечили безопасный проезд по основным магистралям
Эдуард Пальгунов
Эдуард Пальгунов
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Обработка дорог шла с начала снега

Обработка дорог шла с начала снега

Фото: Алексей ФОКИН

В Волгоград наконец-то пришла зима, ночью выпал первый снег. С началом осадков дорожные службы начали обработку магистралей города. Как рассказали «КП-Волгоград» в мэрии, в первую очередь песко-соляной смесью были обработаны все городские дороги и соединительные проезды, спуски, подъемы, перекрестки, а также сложные участки, где наиболее вероятно образование наледи и ледяных накатов. До наступления часа пик безопасное движение было обеспечено по центральным и внутрирайонным дорогам.

Спецтехника продолжает дежурить на магистралях, чтобы при необходимости обработать их еще раз. В Волгограде сегодня морозная погода, поэтому дорожники призывают водителей быть бдительными, соблюдать дистанцию, обходиться без опасных маневров и резкого торможения.