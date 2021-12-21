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Общество21 декабря 2021 14:57

Угрожавшему взорвать автовокзал волгоградцу дали 3,5 года условно

Пьяный Ринат Калимуллин дважды звонил с угрозами
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
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Мужчине назначили условный срок.

Мужчине назначили условный срок.

Фото: Андрей МИРЕЙКО

Кировский районный суд Волгограда 21 декабря огласил приговор волгоградцу, который дважды угрожал взорвать автовокзал осенью 2021 года. За ложные сообщения о теракте Ринату Калимуллину дали 3 года 6 месяцев условно, сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.

- Свою вину в содеянном подсудимый признал в полном объеме, рассказали в ведомстве.

Как установил суд, напившись, Калимуллин решил похулиганить и дважды позвонил в службу экстренных вызовов, заявив о намерении взорвать автовокзал. После звонков здание обследовали, но ничего не нашли. Мужчина еще может обжаловать приговор.