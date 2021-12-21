В Волгограде 22 декабря без электричества останутся 4 района

Жители более 20-ти улиц Волгограда в среду не смогут воспользоваться электроприборами Фото: Эдуард Пальгунов

В Волгограде 22 декабря будут очередные плановые отключения электричества. С временными неудобствами, которые особенно неприятны при усилении холодов, придется столкнуться жителям четырех районов. Свет отключается из-за ремонтных и профилактических работ. Как рассказали «КП-Волгоград» в ресурсоснабжающей компании «Россети Юг - Волгоград», электроснабжение будет отсутствовать в Ворошиловском, Советском, Кировском и Красноармейском районах.

В Ворошиловском районе с 9.00 до 17.00 обесточат следующие адреса: ул. Курская, 1, 3; ул. Академическая, 1, 1а, 16; ул. Запрудная, 13, 15; ул. Новостроек, 2, 4, 7, 13, 15; ул. Одесская, 1-9, 2-10; ул. Астраханская, 1, 2-10, 5, 11, 13; ул. Калмыцкая, 7; ул. Запрудная, 4; ул. Институтская, 8; ул. Московская, 1-11, 2, 6, 10; ул. Иркутская, 2, 4, 6, 8; ул. Циолковского, 40; ул. Краснослабодская, 17, 19; ул. Рабоче-Крестьянская, 37, 39.

В Красноармейском районе с 9.00 до 17.00 света не будет в домах на улицах Георгиевской, Ольгинской, Лядова, Нижней, Островной, Центральной.

В Кировском районе с 9.00 до 17.00 не смогут воспользоваться электроприборами жители улиц Молодежной, Сиреневой.

В Советском районе с 9.00 до 17.00 электричество отключат в домах, располагающихся на улице Родниковой.