С приходом морозов в Волгограде увеличат подачу тепла

С приходом холодов в домах усилят отопление. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Уже этой ночью температура в Волгоградской области опустится до -19 холода. Чтобы люди не мерзли в домах, коммунальщики уже сейчас прибавляют тепла. Как рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе администрации, температуру теплоносителя увеличивают поэтапно. Когда показатели достигнут необходимых отметок, температуру будут регулировать в зависимости от погоды.

- Для исключения резких перепадов температуры в системе теплоснабжения ресурсоснабжающая организация включает дополнительные газовые горелки поэтапно, плавно увеличивая подачу тепла, - уточнили в «Концессиях».

Работают и дорожные службы вместе с управляющими компаниями. В случае непогоды они оперативно обработают тротуары, дворы и улицы песко-соляной смесью.