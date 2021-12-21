В Волгограде начался второй этап реконструкции бульвара вдоль проспекта Жукова

Фото: Администрация Волгограда

В Волгограде стартовало благоустройство второй очереди бульварной зоны вдоль проспекта Жукова. Подрядчик демонтировал одну из пешеходных дорожек и занимается вертикальной планировкой. Как рассказали «КП-Волгоград» в администрации города, обновление территории будет выполнено в границах уже благоустроенной части до Самарского разъезда.

Рабочие сняли старый асфальт с пешеходной дорожки, бордюр, подпорные стены. Во время работ для пешеходов сделали временный проход. Благоустройство второй очереди бульварной зоны вдоль проспекта Жукова началось досрочно, в том числе с учетом погодных условий.

В следующем году будут смонтированы поливочный водопровод, линия наружного освещения с чугунными фонарями. Вдоль тротуаров установят стилизованные под старину лавочки и урны.

К уже существующим растениям дополнительно высадят крупномерные деревья и кустарники. Зеленые зоны украсят светящиеся арт-объекты в виде зонтиков и цветов, а также фигуры – «Мальчик с книгой», «Жираф на мотоцикле» и композиция «Три поросенка», - отметили в мэрии.

Напомним, первая часть прогулочной зоны вдоль проспекта Жукова была открыта после реконструкции в октябре.