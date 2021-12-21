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Происшествия21 декабря 2021 13:11

В Волжском задержали банду подпольных банкиров-миллионеров

В отношении семерых участников возбудили уголовные дела
Юлия Данильченко
Юлия Данильченко
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Дома и в офисах подозреваемых провели обыски.

Дома и в офисах подозреваемых провели обыски.

Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

В городе Волжском Волгоградской области сотрудники УЭБиПК вместе со следователями Главка МВД задержали 7 подпольных банкиров, которые в обход законам оказывали услуги по обналичиванию и транзиту денег от коммерческих фирм. Всего в обороте были более 300 миллионов рублей. Как сообщила «КП-Волгоград» официальный представитель МВД России Ирина Волк, полиция возбудила уголовные дела по статье «Незаконная банковская деятельность».

- Соучастники создавали видимость финансово-хозяйственной деятельности, заключая фиктивные договоры между юридическими лицами и подконтрольными фирмами. Полученный подпольными банкирами доход составил около 19 млн рублей, - уточнила Ирина Волк.

Дома у подозреваемых изъяли компьютерную технику, телефоны, банковские карточки, печати организаций, записи, которые являются доказательствами незаконной деятельности. Все семеро находятся под следствием.