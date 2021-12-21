Заведующий общежития ВГАФКа заработал больше миллиона на мертвых душах

Рассмотрит дело Центральный райсуд. Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

В Волгограде прокуратура утвердила обвинительное заключение и направила в Центральный райсуд уголовное дело заведующего жилищно-бытовым комплексом физкультурной академии, которого обвиняют в трудоустройстве мертвых душ и получении более миллиона рублей. Начальника общежития ВГАФКа будут судить по двум статьям за мошенничество и служебный подлог, сообщили в областной прокуратуре.

- Фигурант уголовного дела получил в качестве заработной платы псевдоработников более 1 миллиона рублей, которыми распорядился по своему усмотрению, - рассказала «КП-Волгоград» старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина.

Как установили следователи, в штате общежития с 2012 по 2019 годы числились уборщица и маляр, за которых работу бесплатно делали другие сотрудники, а зарплату получал заведующий. Вышли на него оперативники регионального УФСБ. Свою вину мужчина полностью признал. До суда в качестве обеспечения арестовали его имущество на 400 тысяч рублей.