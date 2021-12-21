В Волгоградской области от коронавируса умерли 8 мужчин и 17 женщин

Всего за период пандемии ковид унес жизни 5325 человек из Волгоградской области. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Во вторник, 21 декабря, в Волгоградской области впервые за долгое время количество летальных исходов снизилось сразу на 28% - с 35 до 25 смертельных случаев за сутки. Об этом «КП-Волгоград» сообщили в оперативном штабе региона. Всего за период пандемии ковид унес жизни 5325 человек.

По статистике, чаще всего умирают женщины. Так, во вторник сообщили о 17 умерших пациентках (в возрасте 64, 66, 68, 70, 71, 72, 73, 73, 73, 74, 75, 76, 79, 80, 82, 85, 86 лет) и 8 погибших мужчинах (60, 61, 61, 67, 71, 71, 76, 81 года).

8 жертв ковида проживали в Волгограде, также есть погибшие из районов региона – Котовского, Камышинского, Фроловского, Суровикинского и других.