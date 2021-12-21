Суд отказался сносить скандальный фуд-корт в центре Волгограда

Фуд-корт уродует и закрывает вид на исторические здания. Фото: Екатерина СИМОХИНА

Центральный суд Волгограда 21 декабря отказал прокуратуре в признании самовольной постройкой и сносе принадлежащего семье спикера гордумы скандального фуд-корта у Центрального рынка. Несмотря на возражения прокуратуры и спорные выводы экспертизы, суд завершил рассмотрение гражданского дела по существу, сообщили в областной прокуратуре.

- Для уточнения отдельных выводов эксперта прокуратурой заявлено ходатайство о допросе специалиста «Лаборатории судебных экспертиз по Южному округу». Однако суд отказал в удовлетворении данного ходатайства, - рассказала «КП-Волгоград» старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина.

Напомним, фуд-корт в Банковском переулке вместо разномастых ларьков начали строить в 2019-м. Горожане сразу прозвали сооружение уродливым сараем. Затем нашлись возражения и у прокуратуры. Выяснилось, что капитальное строение стоит в технической зоне метротрама. Прокурор вышел в суд с требованием признать фуд-корт незаконной постройкой и снести. Помимо ООО «Проспект», половина которого принадлежит супруге председателя гордумы, ответчиком по делу проходит и администрация Волгограда. Решение суда первой инстанции прокуратура намерена обжаловать в вышестоящей инстанции.