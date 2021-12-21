В Волгограде родители подростков, устроивших пожар в поселке, заплатят за сгоревший дом

Тракторозаводский районный суд Волгограда привлек к ответственности родителей подростков. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Тракторозаводский районный суд Волгограда привлек к ответственности родителей подростков, которые 6 апреля 2020 года устроили крупный пожар в поселке Верхнезареченский. Двое друзей подожгли камыш, огонь охватил огромную площадь и перебросился на дома. К счастью, никто не погиб, но ущерб все же был – сгорело жилье волгоградки. Она подала в суд на администрацию и потребовала 539 тысяч рублей. Как сообщили «КП-Волгоград» в пресс-службе суда, служитель Фемиды распределил ответственность среди всех: родителей хулиганов, а также администрации района и города. Последних за то, что не убрали вовремя сухую растительность.

Однако облсуд не увидел доказательств вины чиновников.

- Суд апелляционной инстанции указал, что доказательств противоправных и виновных действий администрации, находящихся в причинно-следственной связи с возникновением пожара, не было представлено, - уточнили в райсуде.

Таким образом ущерб возместят только родители юных пироманов.