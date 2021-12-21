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Общество21 декабря 2021 10:44

На Волгоградскую область надвигаются снегопады и 19-градусные морозы

Погода в Волгограде и области становится очень холодной
Эдуард Пальгунов
Эдуард Пальгунов
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В ближайшие дни на улице будет все холоднее и холоднее

В ближайшие дни на улице будет все холоднее и холоднее

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Обещанные крепкие морозы добрались до Волгоградской области. Уже ближайшей ночью местами будет очень холодно, температура воздуха упадет до -19 градусов. 22 декабря на территории региона будет облачная с прояснениями погода, пойдет снег, в отдельных районах ожидаются снегопады и метель. В Волгограде прогнозируется небольшой снег. Как рассказали «КП-Волгоград» в Волгоградском ЦГМС, ветер перейдет с южного на северо-западный, будет дуть со скоростью 6-11 м/с, утром и днем возможны порывы до 15-20 м/с.

По области ближайшей ночью температура воздуха будет -8...-13º, в отдельных северных районах -14...-19º, в южных районах -3...-8º. Днем в среду -8...-13º, местами до -3º. В Волгограде 22 декабря ночью и днем будет -8...-10º.

В четверг на улице будет еще холоднее. В Волгограде в ночные часы температура упадет до -15...-17º, по области до -18...-23º.

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