Волгоградцы за сутки лишились 3 миллионов рублей из-за лжеброкеров

За сутки в полицию обратились шестеро волгоградцев, которых обманули лжеброкеры Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Телефонные мошенники продолжают пользоваться доверчивостью волгоградцев, которые верят позвонившим по телефону незнакомцам. За прошлые сутки шестеро жителей Волгоградской области перечислили лжеброкерам более трех миллионов рублей. Звонившие им преступники говорили о легком заработке, представляясь сотрудниками фондовых и валютных бирж или других финансовых организаций. Об этом «КП-Волгоград» рассказали в пресс-службе Главного управления МВД России по Волгоградской области.

В начале декабря неизвестный позвонил 29-летнему жителю Городищенского района с предложением быстрого дохода. Молодой человек поверил в необходимость перевести на указанный ему счет 941 тысячу рублей. Сначала у него был рост заработка, но спустя 2 недели сайт перестал работать. Подобным образом стал жертвами мошенников 45-летняя домохозяйка из Волжского, потерявшая 816 тысяч рублей, 58-летний дворник из Дзержинского района, перечисливший лжеброкерам 300 тысяч рублей. 43-летний охранник из Новоаннинского района и 45-летний инженер в общей сумме лишились более одного миллиона рублей. 40 тысяч потерял 69-летний пенсионер из Волжского.

- Если Вам предлагают ежедневный доход и участие в проекте с гарантированным возвратом средств - стоит усомниться в достоверности и не рассчитывать на получение легких денег. Настоящие брокеры никогда не попросят перевести денежные средства на банковские карты физических лиц и иные платежные системы, а иностранные брокеры не имеют право осуществлять брокерскую деятельность на территории РФ без соответствующей лицензии Центрального Банка, - напомнили в региональном Главке МВД.