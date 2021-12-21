Волгоградцы могут остаться без света на Новый год

Электричество отключают в квартирах должников. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Волгоградцы, которые вовремя не заплатили за электричество, могут остаться без света в канун новогодних праздников из-за долгов. 31 декабря в десятках тысяч домов и квартир огни не зажгутся, сообщили в компании «Волгоградэнергосбыт».

- Отключения должников продолжатся вплоть до Нового года. Чтобы встретить праздник со светом, необходимо заранее оплатить задолженность. В случае отключения придется оплатить не только долг, но и повторное подключение в размере 2600 рублей, – рассказали в компании.

В 2021 году за долги процедура отключения электричества коснулась 40 тысяч неплательщиков Волгограда и области. Большинство из них сразу погасили имеющиеся долги, но 15 тысяч квартир и домов в итоге все же остались без света. Отключения должников продолжаются.

Напомним, отключить коммунальную услугу должнику нельзя без письменного предупреждения. Уведомить потребителя должны за 20 суток.