Глава облкомобразования рассказала, когда волгоградские школы уйдут на новогодние каникулы

Волгоградские школьники начнут уходить на новогодние каникулы с 28 декабря Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Волгоградским школьникам осталось совсем недолго ходить на уроки перед новогодними каникулами. Скоро они получат оценки за четверти или триместры и отправятся на длительный отдых. При этом досрочно каникулы в Волгоградской области не начнутся. Занятия в образовательных учреждениях закончатся согласно установленным графикам, которые были одобрены в начале учебного года. Об этом на пресс-конференции рассказала председатель комитета образования, науки и молодежной политики региона Лариса Савина.

- Согласно закону, приказу Министерства просвещения об организации образовательной деятельности каждая школа устанавливает свой календарный график. Каникулы не могут быть менее недели, все школы заканчивают год очно. Согласно календарным графикам большая часть школ уйдет на каникулы с 29 или 30 декабря. Есть и те, кто уйдет с 28-го числа. Новогодние каникулы совпадают с праздничными днями до 10 января. Мы надеемся, что эпидситуация не внесет никаких коррективов, - отметила Лариса Савина.

Почти все школы региона заканчивают 2021 год в очном формате, кроме тех учреждений, в которых зафиксировали случаи заболевания COVID-19 или ОРВИ. Такие организации были переведены на дистанционный формат.

В школах и детских садах уже начались новогодние утренники. Они проходят с ограничениями по ковиду. Не остались волгоградские школьники и без сладких подарков.

- Существующая эпидситуация хоть и с ограничениями, но позволит провести новогодние мероприятия. Для этого уже закуплены подарки для детей 1-4 классов, а также для проявивших выдающиеся способности. Будут проведены областные елки в режиме спектаклей без интерактива. Такие же рекомендации даны и для муниципалитетов. В рамках школ и детских садов этот будут мероприятия в рамках одного класса или группы, - подчеркнула председатель облкомобразования.