Волгоград
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Волгоград
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Волгоград
-1°
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество21 декабря 2021 8:56

Фирму оштрафовали на 5 млн за завод на сельхозземлях под Волгоградом

Арбитражный суд обязал предприятие возместить вред почвам
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Решение суда вступило в силу.

Решение суда вступило в силу.

Фото: Андрей МИРЕЙКО

Белгородская фирма «ТЮС-МК-105». Занимающаяся строительством дорог, построила на землях сельхозназначения в Светлоярском районе Волгоградской области завод, чем причинила вред почве. Арбитражный суд Белгородской области взыскал с предприятия более 5 миллионов рублей ущерба, плюс к этому фирму оштрафовали на 40 тысяч рублей, сообщили в управлении Россельхознадзора по Ростовской, Волгоградской и Астраханской областям и Республике Калмыкия.

- В декабре 2021 года решение суда вступило в законную силу, - рассказали в ведомстве.

Проверку специалисты Россельхознадзора провели по жалобе волгоградцев. Выехав на место, они обнаружили построенный на полях завод, предположительно бетонный. При этом плодородные слои почвы был перекрыт песком и щебнем на площади 1,2 гектара, плюс к этому инспекторы обнаружили разлив нефтепродуктов на площади 1300 квадратных метров. Ущерб природе по итогам экспертизы почв оценили в 5,1 миллиона рублей.