Фирму оштрафовали на 5 млн за завод на сельхозземлях под Волгоградом

Решение суда вступило в силу. Фото: Андрей МИРЕЙКО

Белгородская фирма «ТЮС-МК-105». Занимающаяся строительством дорог, построила на землях сельхозназначения в Светлоярском районе Волгоградской области завод, чем причинила вред почве. Арбитражный суд Белгородской области взыскал с предприятия более 5 миллионов рублей ущерба, плюс к этому фирму оштрафовали на 40 тысяч рублей, сообщили в управлении Россельхознадзора по Ростовской, Волгоградской и Астраханской областям и Республике Калмыкия.

- В декабре 2021 года решение суда вступило в законную силу, - рассказали в ведомстве.

Проверку специалисты Россельхознадзора провели по жалобе волгоградцев. Выехав на место, они обнаружили построенный на полях завод, предположительно бетонный. При этом плодородные слои почвы был перекрыт песком и щебнем на площади 1,2 гектара, плюс к этому инспекторы обнаружили разлив нефтепродуктов на площади 1300 квадратных метров. Ущерб природе по итогам экспертизы почв оценили в 5,1 миллиона рублей.