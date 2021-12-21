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Происшествия21 декабря 2021 8:02

Двое пострадали в столкновении УАЗа и Газели в Волгограде

ДТП произошло на 3-й Продольной в Тракторозаводском районе
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
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УАЗ получил значительные повреждения.

УАЗ получил значительные повреждения.

Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

В Волгограде на Третьей продольной магистрали столкнулись «УАЗ» и «ГАЗ-3502». ДТП произошло утром понедельника в районе поселка Водстрой Тракторозаводского района. И «буханка», и «Газель» получили значительные повреждения, двоих пострадавших мужчин с места аварии увезли в больницу, сообщили в полиции.

- По предварительной информации, 57-летний водитель «ГАЗ-3502» не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с автомашиной «УАЗ», - рассказали в пресс-службе регионального главка МВД.

«Буханку» от удара грузовика сильно покорежило. Внутри фургона находились 46-летний водитель и 57-летний пассажир. Они оба получили множество травм и сейчас находятся в больнице.

Водитель грузовика не пострадал.

Водитель грузовика не пострадал.

Фото: ГУ МВД по Волгоградской области