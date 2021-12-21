Михаил Норкин о благоустройстве улицы Мира: за фасадами живут люди, внедряться в жилища неправильно

Архитекторы предлагают убрать такие ступеньки и пристройки к зданиям. И продумать единый стиль входных групп. Фото: Екатерина СИМОХИНА

В понедельник, 20 декабря состоялось очередное обсуждение грядущего преображения одной из уникальных улиц Волгограда – улицы Мира. Специалисты Центра компетенций «Вяз» в очередной раз рассказали о своих разработках и показали проекты архитекторам, экспертам в сфере градостроительства, общественникам. Помимо того, что на улице ходят на 30% увеличить количество деревьев и кустарников, что в общем-то поддерживают все, есть и ряд очень болезненных вопросов. Один из них касается кондиционеров. Жильцов домов хотят заставить убрать с «красных» фасадов внешние блоки сплит-систем.

- Я считаю, что их обязательно надо переносить во двор или на балконы, - высказал довольно популярную мысль руководитель проекта «Лофт 1890» Денис Шилихин.

- Фасады имеют не только архитектурное значение, но и социальное, потому что за этими фасадами живут люди. Внедряться в их жилища считаю неправильным, - возразил председатель комиссии по архитектуре и градостроительству в общественной палате города Михаил Норкин. - Что касается архитектурных деталей, фасады обязательно надо восстановить, какими они были. Сплит-системы я бы не трогал.

Сохранение исторического облика расположенных вдоль улицы зданий, большинство из которых являются объектами культурного наследия, - одна из главных задач проекта. Во время обсуждения звучали идеи убрать все пристройки и ступеньки к зданиям (большинство из них служат входными группами в магазинчики и кафе). Денис Шилихин раскритиковал идею с увеличением парковочных карманов на Мира, предложив еще раз над этим серьезно подумать. Иначе улица просто задохнется от машин.

- Мне в этой концепции не хватило уникальности. Качественное проектное решение, но оно подходит совершенно для любого места. Добавить скамеек, зелени и урн недостаточно. Нет ничего, подчеркивающего уникальность, идентичность улицы Мира, - говорит заведующий кафедрой дизайна и монументального искусства в ВГСПУ.

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