Четыре школы закрыли на карантин по ОРВИ в Волгоградской области

В сотне школ болеет много детей. Фото: Мария ЛЕНЦ

ОРВИ, гонконгский грипп и коронавирус продолжают отправлять волгоградцев на больничный. Хотя эпидемия началась среди взрослых, из-за заболеваемости ОРВИ закрыли на карантин четыре школы целиком, еще в 96 школах, интернатах и колледжах закрыты отдельные классы и группы, сообщили в управлении Роспотребнадзора по Волгоградской области.

- На прошедшей неделе в 96 образовательных учреждениях области в отдельных классах и группах временно приостановлен образовательный процесс, 4 школы в Михайловке, Клетском, Котельниковском и Старополтавском районах были полностью закрыты, - рассказали санитарные врачи.

По данным Роспотребнадзора, общая заболеваемость ОРВИ и гриппом в регионе снизилась на 4% за неделю, среди детей показатели выше. Если у детсадовцев и школьников показатель ниже недельного эпидпорога, то среди взрослых волгоградцев заболеваемость превысила эпидпорог на 53%. Тем временем, в регионе заканчивают прививочную кампанию. От гриппа прививки сделали 1,457 миллиона человек или 59% населения.