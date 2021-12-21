Четверых пострадавших в ДТП с рейсовым автобусом волгоградцев выписали домой

18 декабря с места ДТП госпитализировали 8 человек. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В городской больнице Саратова врачи лечат четырех пациентов – пассажиров рейсового автобуса «Жирновск - Саратов», который 18 декабря попал в ДТП. Из 19 человек травмы получили 8. Их госпитализировали в разном состоянии. Половину уже выписали. Напомним, сразу отправили домой на амбулаторное лечение 22-летнего парня, чуть позже – девушку 19 лет, двух мужчин в возрасте 31 года.

- В больнице остаются 4 пострадавших, состояние 23-летнего оценивается как тяжелое, состояние остальных — как удовлетворительное, - сообщили «КП-Волгоград» в пресс-службе областной администрации.

Напомним, сразу после случившегося губернатор Андрей Бочаров поручил оказать необходимую помощь волгоградцам, попавшим в аварию в другом регионе.