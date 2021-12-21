В Волгоградской области за незаконную охоту задержали 12 мужчин

Семь мертвых косуль нашли у охотников. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Вечером 19 декабря в одном из охотхозяйств Даниловского района госинспектор заметил охотников на четырех внедорожниках. Позже полицейские задержали 12 мужчин, у которых обнаружили 7 мертвых косуль и ружья, но разрешения на охоту не было, сообщили в главке МВД по Волгоградской области.

- При осмотре транспортных средств и лесного массива обнаружены следы забоя семерых косуль, разрешения на добычу которых у охотников отсутствовали, - рассказали в полиции.

Семеро из охотников оказались волгоградцами, остальные – вахтовики из Краснодарского края и Омской области. У мужчин изъяли 12 ружей и карабинов, но свою причастность к незаконной охоте они так и не признали. Сейчас эксперты проводят экспертизы и оценивают нанесенный природе ущерб. После дознаватели дадут юридическую оценку действиям подозреваемых.