В Волгограде 21 декабря электричество отключат в 4 районах

Во вторник в Волгограде света не будет в четырех районах Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна

В Волгограде не прекращаются плановые отключения электричества из-за продолжающихся ремонтных и профилактических работ. 21 декабря без света останутся жители четырех районов города. Как рассказали «КП-Волгоград» в ресурсоснабжающей компании «Россети Юг - Волгоград», во вторник электроснабжение будет отсутствовать в Красноармейском, Советском, Ворошиловском и Дзержинском районах.

В Красноармейском районе с 9.00 до 12.00 света не будет на ул. Российской, 10, 12, 16. С 13.00 до 17.00 обесточат улицы Шоссейную, Изобильную, Янтарную, Магистральную, Хабаровскую, Семиполатинскую, Дальневосточную, Леваневского, Подгорную переулок Подгорный, а также адреса ул. Плеханова, 1-51, 22, 22а, 51а, 53, 57а, 57б, 57-97, 90-96, 178/15, 178/16, 178/23, 178/33, 178/47, 178/52, 178/59, 178/61, 178/89; ул. Костюшко, 2-84, 90-112; ул. Ленинаканская, 1-109, 2-82, 89; СНТ Шлюзовик, 2-16, 3-7.

В Советском районе электроснабжения с 9.00 до 17.00 не будет на улицах Покровской, Тисовой, Дунайской, на бульваре Сиреневом, в СНТ Спартак.

В Дзержинском районе не смогут воспользоваться электроприборами с 9.00 до 17.00 жители следующих адресов: ул. Октябрьская, 1, 1б, 1в, 2а, 2-8, 3, 3а, 5-31, 8а, 10-14, 14а, 16, 18а, 18-30, 33/3, 33/4; ул. Ильина Николая, 1, 1а, 3, 3а, 5-25, 25а, 27, 4-14; ул. Сосновская, 2-36, 1-37; ул. Степная, 5, 5а, 29, 31; ул. Крайняя, 3а, 3-17, 2-16, 16а; ул. Новосельская, 17-33, 22, 30а; ул. Новорядская, 63-67, 66-80, 80а, 84-104, 104а, 108; ул. Хуторская, 1-5, 2, 4, 6, 8; ул. Продольная, 56, 58; ул. Иловлинская, 5-11, 15-37, 16-88.

В Ворошиловском районе с 9.00 до 17.00 электричество отключат в СНТ Прогресс, на улицах Тирольской, Купавинской, Рублева, Тарханской, Рублевской, Калиновской, Вишневского, Медведицкой.