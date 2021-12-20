Депутаты гордумы Волгограда подняли плату за проезд в общественном транспорте

Сэкономить можно будет при оплате транспортной картой. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Депутаты гордумы Волгограда на заседании 20 декабря одобрили повышение тарифов на проезд в общественном транспорте. Билеты на автобус, троллейбус и трамвай с 1 января 2022 года в Волгограде подорожают на 3-5 рублей, но с транспортной картой «Волна» можно будет сэкономить до 7 рублей с поездки, сообщили в гордуме.

- С 1 января 2022 года в Волгограде по карте «Волна» размер оплаты на автобусных, троллейбусных и трамвайных маршрутах приравнивается к стоимости проезда на скоростном трамвае и составит 23 рубля, - рассказали в городской Думе.

В итоге, если платить «Волной», то проезд на СТ не подорожает, на остальных видах транспорта вырастет на 3 рубля. Если платить банковской картой, то проезд обойдется на 3 рубля дороже – 28 рублей за поездку. Дороже всего будет стоить билет, оплаченный наличными, - 30 рублей вместо 25. При этом по данным депутатов, пользуются транспортной картой сегодня 43% волгоградцев.