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Общество20 декабря 2021 14:34

На юге Волгограда вспыхнула новогодняя ель

Праздничное дерево подожгли вандалы
Эдуард Пальгунов
Эдуард Пальгунов
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Одну елку и одну гирлянду повредили в Волгограде вандалы

Одну елку и одну гирлянду повредили в Волгограде вандалы

Фото: Геннадий БИСЕНОВ

В Волгограде продолжают орудовать вандалы, которые в разных районах что-нибудь крушат и ломают. Добрались они и до новогоднего убранства. В Кировском районе неизвестные повредили живые ели, украшенные к Новому году. 17 декабря работники ДК «Патриот» выявили неисправность праздничной иллюминации при ее включении. В ночь на 20 декабря возле районной администрации одна было зафиксировано возгорание елки, рассказали «КП-Волгоград» в мэрии.

Коммунальщики отремонтировали сломанную гирлянду возле ДК «Патриот». Что касается охваченной огнем ели, то пожар был быстро потушен, пламя не распространилось по всему дереву. Материалы по двум инцидентам будут направлены в полицию.

Отметим, в большинстве районах Волгограда вандалы регулярно портят благоустроенные парки и территории, ломая арт-объекты и детские площадки.