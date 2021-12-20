На юге Волгограда вспыхнула новогодняя ель

Одну елку и одну гирлянду повредили в Волгограде вандалы Фото: Геннадий БИСЕНОВ

В Волгограде продолжают орудовать вандалы, которые в разных районах что-нибудь крушат и ломают. Добрались они и до новогоднего убранства. В Кировском районе неизвестные повредили живые ели, украшенные к Новому году. 17 декабря работники ДК «Патриот» выявили неисправность праздничной иллюминации при ее включении. В ночь на 20 декабря возле районной администрации одна было зафиксировано возгорание елки, рассказали «КП-Волгоград» в мэрии.

Коммунальщики отремонтировали сломанную гирлянду возле ДК «Патриот». Что касается охваченной огнем ели, то пожар был быстро потушен, пламя не распространилось по всему дереву. Материалы по двум инцидентам будут направлены в полицию.

Отметим, в большинстве районах Волгограда вандалы регулярно портят благоустроенные парки и территории, ломая арт-объекты и детские площадки.