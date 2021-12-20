Власти Волгограда требуют снести заброшенный Дом молодежи

Администрация Центрального района обратилась в Арбитражный суд Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Власти Волгограда хотят снести Дом молодежи на улице Чуйкова в Центральном районе. Как сообщили «КП-Волгоград» в пресс-службе областного Арбитражного суда, соответствующий иск администрация подала к ответчикам - ООО «ГЛОР», ПАО «Промсвязьбанк», ОО «Маркёр» и ИП Фоломееву. Чиновники утверждают, что здания №65 и 65а являются самовольной постройкой и их нужно сравнять с землей. Да и многие горожане согласятся, что сегодня заброшка у «Европы Сити Молл» портит вид города.

Это три постройки - девятиэтажное, трехэтажное, двухэтажное помещения. Там в свое время были Дом молодежи, затем офисы, ночной клуб. В январе 2020 года здание №65 продали всего за 11 миллионов в рамках дела о банкротстве имущества, принадлежавшего беглому экс-депутату Госдумы Олегу Михееву. А в июне 2021 года комиссия осмотрела здания и вынесла приговор:

«Эксплуатация объекта не осуществляется длительное время. Вместе с тем отсутствует остекление фасада, основные ограждающие конструкции имеют повреждения и подвержены негативному воздействию атмосферных осадков. Кроме того, при осмотре выявлены признаки самовольного строительства», - говорится в иске.

Арбитражный суд должен решить судьбу построек. Если служитель Фемиды поддержит позицию администрации, то собственники должны будут демонтировать помещения за месяц. Суд состоится 27 декабря.